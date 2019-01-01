مبابي يواصل موسمه التاريخي رقميًا

مبابي يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي تحقيق الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان بعد انتهاء فترة إيقافه.

وسجل مبابي هاتريك في شباك ديجون في المباراة التي يتقدم فيها باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ضيفه ديجون

وسجل مبابي ثلاثة من أهداف فريقه الخمسة، بينما تولى أنخيل دي ماريا والمهاجم الأوروجوياني إيدينسون كافاني مسؤولية تسجيل الهدفين الآخرين.

— OptaJean (@OptaJean) ١٨ مايو ٢٠١٩

وبهاتريك اليوم، وصل مبابي إلى الهدف رقم 32 له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليصبح أول فرنسي يتخطى حاجز الـ 31 هدفًا في بطولة الدوري في موسم واحد منذ هيرفي ريفيلي مع سانت اتيان موسم 1967,

ولم تتوقف أرقام مبابي عند ذلك الحد، حيث أصبح ثاني هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 34 هدفًا، ليبقى الصراع على الحذاء الذهبي مشتعلًا.

وبات مبابي أول فرنسي يسجل 32 هدفًا فأكثر في بطولة الدوري منذ موسم 1966، حين فعلها فيليب جونديت لاعب نادي نانت الذي أنهى الموسم وفي جعبته 32 هدفًا.

— OptaJean (@OptaJean) ١٨ مايو ٢٠١٩

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن كيليان مبابي كان قد غاب عن المباراتين الأخيريتن لفريقه في بطولة الدوري عقب حصوله على البطاقة الحمراء في نهائي كأس فرنسا الذي خسره فريق العاصمة الفرنسية أمام رين بركلات الترجيح.