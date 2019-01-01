مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الفرنسي

رقم غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات

واصل اليافع الفرنسي كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية على طريقته الخاصة، بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان في المباراة الجارية الآن ضد تولوز في الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي.

وسجل بطل العالم حضوره رقم 100 على مستوى الليج1، ليصبح أصغر لاعب فرنسي يصل لهذا الكم من المشاركات في الدوري، منذ أن فعلها مواطنه جيرمي مينيز في ديسمبر 2007.

وحقق مبابي هذه الإنجاز بعمر 20 عامًا وثمانية أشهر، بفارق شهر واحد عن لاعب ميلان السابق.

هاري كين في أخر مباراتين مع تونهام ضد مانشستر سيتي ونيوكاسل 👇



إجمالي التسديدات 2⃣

تسديدات على المرمي 0⃣ pic.twitter.com/wqHbkqaJTR — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

الجدير بالذكر أن القادم من موناكو قبل عامين، فاز بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي، برصيد 33 هدفًا.