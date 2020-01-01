مبابي يهين حكم لقاء باريس سان جيرمان ونانت

كلمات مهينة من كيليان مبابي لحكم مباراة فريقه أمام نانت

يبدو أن أزمات كيليان مبابي في باريس سان جيرمان ستتواصل بعدما قام النجم الفرنسي بإهانة حكم لقاء الفريق أمام نانت.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا على نانت خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الفرنسي.

وفي شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، طالب مبابي باحتساب ركلة جزاء لم يقم الحكم باحتسابها.

المزيد من الفرق

وفي هذه اللحظة توجه مبابي بكلمات مسيئة للحكم قائلًا إنه كل مرة يقوم بخداعهم ويحدث ذلك في كل عام وليست أول مرة.

هذه الكلمات جعلت حكم المباراة يستدعيه ويتحدث معه بين شوطي المباراة ويعطيه تحذيرًا شفهيًا، قبل أن يسجل في الشوط الثاني هدفًا من 3 أهداف سجلها فريقه.

مبابي استبدل في شوط المباراة الثاني، المدرب توماس توخيل أبعد نجمه عن الملعب بسبب مشاكل في فخذه الأيمن. وقال: "لقد كان مجرد إرهاق. ولم يصب بأذى"

جائحة كورونا وتجربة بايرن ميونخ .. أسباب سقوط الكبار في الموسم الحالي

يذكر أن كيليان مبابي بات موضعًا للجدل بسبب الحديث عن تجديد عقده واحتمالية رحيله عن باريس سان جيرمان والانتقال في الصيف المقبل إلى ريال مدريد.