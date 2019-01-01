مبابي يهدي لقب كأس الأبطال الفرنسي لجماهير باريس سان جيرمان

مبابي يعرب عن سعادته باللقب الجديد مع باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن سعادته بتتويج باريس سان جيرمان بكأس الأبطال الفرنسي على حساب نادي رين.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد فاز على رين ظهر اليوم بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح الموسم الجديد بمباراة كأس الأبطال في الصين.

وسجل مبابي هدفًا كان مهمًا في فوز باريس سان جيرمان باللقب، ليعرب عن سعادته بتحقيق لقب جديد بقميص نادي العاصمة الفرنسية.

وقال مبابي: "بالطبع أشعر بالسعادة بعد التتويج بهذا اللقب في بداية الموسم، نحتاج إلى لحظات كتلك من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات"

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 3, 2019

وأضاف: "أشكر الجماهير التي ساندتنا على حضورها دائمًا، بالطبع أهدي لهم اللقب، ولزملائي الذين كانوا دائمًا على قدر المسؤولية"

وتابع: "شعور مميز أن تذهب إلى الصين وأن تجوب العالم ويراك الجميع بطلًا تتوج بهذا الكأس وهذه البطولة وهذا اللقب، نتطلع إلى الاستمرار في ذلك"

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يذكر أن باريس سان جيرمان شارك في المباراة بصفته بطلًا للدوري الفرنسي، بينما شارك رين كبطل لكأس فرنسا، البطولة التي فاز بها على حساب الفريق الباريسي نفسه.