مبابي ينهال بالمديح على توخيل بعد الانتصار على نيم

مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ينهال بالإشادة على مدربه توماس توخيل بعد الفوز على أولمبيك نيم

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان ببصمة مدربه توماس توخيل، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي فاز فيها الفريق الباريسي على أولمبيك نيم بثلاثية مقابل لا شيء في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقال اللاعب الفرنسي في حديثه لكانال بلس: "لعبنا بشكل جيد منذ البداية، حاولنا إرهاق المنافس وهذا ما نجحنا فيه وفزنا بنتيجة كبيرة".

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كما أضاف اللاعب الدولي الفرنسي: "لقد تعلمنا من توخيل عدم اليأس عند افتقاد الكرة، الجميع يبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير ونقوم بعمل جيد مع توخيل".

وعن هدفه رقم 50 في الدوري الفرنسي قال اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا: "ألعب من أجل الاستمتاع، الأهداف والأرقام القياسية هي تمثل حافزًا إضافيًا، كنت أتمنى تسجيل هاتريك والوصول للهدف رقم 52 لكي أحتفظ بكرة المباراة".