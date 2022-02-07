مبابي ينفي الاتفاق مع مدريد: كيف أتحدث مع الخصم!

أكد كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن مستقبله، ولم يوقع على أي عقود للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

كما كشف المهاجم الفرنسي أن مواجهة ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هي الأهم بالنسبة له في الوقت الحالي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويحق له منذ الأول من يناير الماضي التفاوض مع أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته.

وأجرى مبابي مقابلة بعد فوز باريس سان جيرمان العريض على ليل بنتيجة 5-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الفرنسي، نفى خلالها كافة التقارير التي تحدثت عن اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال مبابي في تصريحات مع خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي: "لا، لم أتخذ قراري، أعتقد أن اللعب ضد ريال مدريد قد غير الكثير من الأشياء".

وأضاف: "على الرغم من حريتي في فعل ما أريد الآن، لن أتفاوض مع الخصم أو أفعل هذا النوع من الأشياء".

واختتم مبابي: "أنا أركز على هزيمة ريال مدريد ومحاولة إحداث فارق، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وجاءت تصريحات مبابي لتدحض التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية منذ عدة أيام، والذي تحدث عن إتمام الاتفاق بين الفرنسي الدولي وريال مدريد.

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