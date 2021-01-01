مبابي: يمكننا الفوز على أي فريق في العالم وسأحسم مستقبلي قريبًا

ليلة سعيدة للمهاجم الفرنسي الشاب

أعرب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن سعادته الكبيرة بفوز باريس سان جيرمان 4/1 على برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

باريس خاض اللقاء من دون المهاجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لكن مبابي تكفل بحسم النتيجة لصالح فريقه.

النجم الشاب سجل ثلاثية في شباك الفريق الكتالوني، بالإضافة لهدف آخر أحرزه مويس كين، بينما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

مبابي قال بعد المباراة في تصريحات لشبكة "beIN Sports" :"ليلة رائعة جدًا لأننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز وعملنا على تحقيقه طوال الفترة الماضية".

وأضاف:"نحن نلعب هذه المباريات برغبة جامحة في الفوز عن طريق روح الجماعة التي نتمتع بها، بهذه الطريقة يمكننا الفوز على أي فريق في العالم".

وأما عن غياب نيمار:"أشعر بحزن شديد لغيابه عن الفريق في مثل هذه المباراة الهامة".

وبخصوص مستقبله:"لم أقصد جعل الجميع ينتظرني طوال الفترة الماضية، ولكني احتجت لبعض الوقت وسأقوم بإعلان قراري النهائي قريبًا".

واستكمل:"سيكون من الغباء الحكم بشكل كامل من خلال هذه المباراة، لكني أشعر بسعادة كبيرة في باريس".

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يذكر أن انتصار باريس يضع الفريق على أعتاب دور الثمانية من دوري الأبطال، قبل مواجهة الإياب على ملعب الفريق الفرنسي يوم 10 مارس القادم.