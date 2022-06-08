مبابي يُلحق الضرر بريال مدريد في صفقة تشواميني!

مبابي يُغير حسابات ريال مدريد في صفقة تشواميني .. ماذا حدث؟

دخل نادي باريس سان جيرمان مفاوضات التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، مدفوعًا برغبة كيليان مبابي نجم الفريق الذي رغب في مشاركة تشواميني لاعب وسط موناكو في الفترة القادمة.

تشواميني البالغ من العمر 22 عامًا رفض عرض باريس سان جيرمان، بالرغم من واسطة مبابي لضمه وفضل الانتقال إلى ريال مدريد لكن تأثير مبابي على الصفقة امتد إلى رفع سعر اللاعب.

ريال مدريد عرض 80 مليون يورو على موناكو من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الشاب، بينما كان عرض باريس أكبر، مما اضطر بطل دوري أبطال أوروبا لرفع عرضه من أجل الحصول على موافقة موناكو لإتمام الصفقة.

ألحق مبابي الضرر بريال مدريد في صفقة تشواميني؟

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصرار نادي باريس سان جيرمان على التعاقد مع تشواميني جاء بناءً على طلب مبابي، مما أجبر ريال مدريد على رفع عرضه من أجل الفوز بالصفقة.

توصل ريال مدريد وموناكو أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن انتقال تشواميني إلى النادي اللوس بلانكوس.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وصل إلى اتفاق شفوي مع اللاعب الدولي الفرنسي، لكن المشكلة كانت هي الاتفاق على سعر الصفقة مع موناكو خاصة مع ضغط باريس سان جيرمان بعرض أعلى.

وحسب التقارير فإن ريال مدريد قدم عرضًا ب 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات حسب الأداء والأهداف، من أجل الحصول على موافقة موناكو بإتمام الصفقة، بعدما كان العرض الأول من بطل أوروبا هو 60 مليون يورو، و20 مليون كمتغيرات.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد هذا الصيف مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع البلوز.

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