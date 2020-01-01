مبابي يلجأ للشرطة الفرنسية بسبب عملة إلكترونية

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يلجأ للشرطة الفرنسية بسبب استخدام اسمه في إعلانات بشكل غير مصرح به.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن لجوء النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان للشرطة الفرنسية مؤخرًا بسبب إعلانات له غير مصرح بها.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن النجم الفرنسي الشاب تضرر من استخدام صورته في إعلانات لم يصرح بها.

وتوجه مبابي للشرطة الفرنسية بشكل مباشر من أجل تقديم بلاغ رسمي وهو ما قابلته الشرطة بجدية تامة بحسب ما أوضحت الصحيفة.

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وتم تصوير مبابي وهو يتعامل بنوع عملات إلكترونية جديد مثل عملة "بتكوين" الشهيرة، سعيًا وراء نشرها بين الجماهير بسرعة كبيرة.

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وأكدت السلطات الفرنسية للصحيفة أنهم يتعاملوا مع العديد من تلك البلاغات في كل عام، وأن إجمالي الشكاوى من هذا النوع وصلت لـ 1100 شكوى في 2018.

وربطت تقارير صحفية كيليان مبابي في الأشهر الأخيرة بالانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل، حيث يضعه النادي الملكي كأهم أهدافه للموسم القادم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن خروج مبابي من باريس سان جيرمان سيكون صعب للغاية في ظل الظروف المستجدة والتي صاحبت ظهور فيروس كورونا.