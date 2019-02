مبابي يقود الثورة الباريسية في أولد ترافورد

باريس سجل هدفين في 7 دقائق

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي، في إنهاء الصيام التهديفي بالشوط الأول من مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ باريس في التفوق بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، بتسجيل هدفين في 7 دقائق، أمام مانشستر يونايتد.

وسجل بيرسلان كيمبيمبيه الهدف الأول في الدقيقة 53، وعزز كيليان مبابي بالهدف في الدقيقة 60، وكلا الهدفين من صناعة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

مبابي الذي سجل هدف باريس الثاني، أصبح يمتلك 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الفرنسي زين الدين زيدان.

أهداف مبابي الـ14 10 منها جاءت خارج قواعد ملعبه، بنسبة 71% من أهدافه في المسابقة الأوروبية.

كما واصل التسجيل في الملاعب الأوروبية الكبيرة، مثل أنفليد معقل ليفربول، والاتحاد ملعب مانشستر سيتي، سيلتك بارك معقل سيلتك الأسكتلندي، أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ، وفي شباك بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد.

فيما أصبح المدافع الشاب، ثامن لاعب يسجل لباريس الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا كأكثر فريق يسجل له لاعبين مختلفين.

ويأتي هذا بعد فشل للباريسيين في تهديد مرمى دي خيا، حيث فشلوا في التسديد على مرماه بالشوط الأول، لأول مرة منذ أبريل 2015 أمام برشلونة.

مبابي الذي أتم عامه العشرين، سجل أو شارك في صناعة الأهداف أمام جميع الفرق البريطانية، فهز شباك ليفربول وقطبي مانشستر وسيلتك الأسكتلندي، وكذلك صنع هدفًا أمام توتنهام.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل أهدافًا في 3 مباريات خارج أرضية ملعب على التوالي، بعد الإسباني لويس أنريكي والبوسني أدين دجيكو.

وأصبح للفريق الباريسي أفضلية، قبل لقاء الإياب والذي سيقام خلال أسبوعين على أرضية ملعب حديقة الأمراء.