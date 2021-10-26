مبابي يقترب من ريال مدريد .. باريس يستقر على خليفته

أنباء تقرب مبابي إلى مدريد أكثر

شهدت الساعات الأخيرة بعض التطورات، بخصوص موقف النجم كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان ويبدو أن الفرنسي أصبح قريبًا من ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى.

تعود بداية القصة إلى الصيف الماضي عندما حاول ريال مدريد ضم اللاعب في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن الأمر قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الباريسي.

مبابي، فتح النار على باريس سان جيرمان في تصريحات لـ "راديو مونت كارلو" واعترف أنه أراد الرحيل عن النادي، ولايزال المهاجم الفرنسي يرفض بشدة تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل.

باريس سان جيرمان ورغم المحاولات الشديدة لإقناع اللاعب بدأ يفقد الأمل في الآونة الأخيرة ويبحث عن مهاجم جديد ليتعاقد معه في الصيف.

ما هو التطور الجديد بخصوص مبابي وريال مدريد وباريس؟

حسب ماورد عن صحيفة "أس" الإسبانية، فإن المهاجم الفرنسي وما زال يرفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، وابتداءً من شهر يناير القادم، سيكون حراً بالتفاوض مع ريال مدريد الذي حاول التوقيع معه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

ليجبر مسؤولي نادي العاصمة على بدء التفكير في المرشحين المحتملين لخلافة مبابي الموسم المقبل، ويأتي في مقدمتهم كريم أدييمي موهبة سالزبورج الصاعدة بقوة.

من هو كريم أدييمي ؟

حسب "أس" فإن بحث النادي الباريسي لتعويض مبابي توقف عند الألماني كريم أدييمي مهاجم سالزبورج النمساوي الذي يقدم موسم مميز للغاية.

كريم أدييمي يمتلك خصائص مشابهة للتي يملكها كيليان مبابي، فهو يمتاز بالسرعة والمهارة، ويملك حس تهديفي عالي، حيث أحرز هذا الموسم 14 هدفاً خلال 18 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

المهمة لن تكون بالنسبة لـباريس سان جيرمان، فاللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبيرة على رأسهم أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

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