مبابي يفتح باب الانتقال إلى ريال مدريد

مبابي سجل ثلاثية من تساعية باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، باب التكهنات بخصوص إمكانية انتقاله لصفوف ريال مدريد في المستقبل.

وتألق مبابي مع فريقه مساء السبت في اكتساح جانجان بتساعية نظيفة سجل منها ثلاثة أهداف بمفرده.

وقال مبابي مع "آس": "أنا مرتاح هنا ولكن في كرة القدم لا تعرف ما قد يحدث بالمستقبل". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ثاني أضعف خط دفاع 🧐



مؤلمة كرة القدم عندما تعاندك 💔 pic.twitter.com/PVRjY3YiDL — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

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وأتبع: "أنا سعيد بالحياة في باريس سان جيرمان وأملك عقداً حتى 2021 وهذا ليس الوقت للتفكير في أي شيء آخر".

وكان مبابي انضم لصفوف باريس سان جيرمان الصيف قبل الماضي من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

ويتصدر بي إس جي الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل، ويملك لقاءين مؤجلين.