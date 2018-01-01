مبابي يُغضب عشاق كريستيانو رونالدو بهذا التصرف

كيليان مبابي ينشر صورة عبر حسابه الخاص على انستجرام تغضب عشاق نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو

فيسبوك تويتر محمد عماد

نشر كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، لغرفة نومه بعد أن تخلص من صور بطل طفولته كريستيانو رونالدو.

اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا كانت لديه صورة شهيرة من طفولته، وهو محاط بصور وبوسترات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يعتبره مثلًا أعلى له.

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ولكن بعد أن توج مبابي بكأس العالم مع منتخب فرنسا في روسيا 2018، وهو الإنجاز الذي لم يحققه رونالدو في 4 نسخ من بطولات كأس العالم، أصبح مبابي رابع أفضل لاعب في العالم، ومنافس لرونالدو على الجائزة التي احتكرها رونالدو وميسي طوال العقد الماضي.

لذلك نشر مبابي صورة له من نفس غرفة طفولته، بعد أن أزال صور كريستيانو رونالدو منها، ووضع صور لإنجازاته التي حققها في أعوام قصيرة، ليلقى هجومًا من جماهير صاروخ ماديرا على موقع انستجرام.