مبابي يغازل ريال مدريد عن طريق بنزيما

مبابي يبدو أنه غير سعيد في النادي الباريسي

بعد الخلاف الذي حدث بين المدرب توماس توخيل واللاعب كيليان مبابي يوم أمس، بعد تغييره في مباراة مونبيليه في الدوري، زادت التكهنات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

وربطت العديد من التقارير اسم اللاعب مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وقام مبابي بالإعجاب بالصورة التي نشرها مواطنه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على حسابه بشبكة "إنستجرام" لهدف الفوز الذي سجله بشباك أتلتيكو في ديربي مدريد.

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن اللاعب الفرنسي استغل منشور بنزيما أفضل استغلال ولمح تلميح غير مباشر برغبته للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

توخيل: أحزنني سلوك مبابي لأننا لا نلعب تنس!

وشارك مبابي أمس في فوز فريقه على مونبيليه في الدوري بخماسية وسجل الهدف الرابع قبل لحظات من خروجه.

ويتصدر اللاعب وسام بن يدر ترتيب هدافين الدوري برصيد 15 هدفاً ومن بعده اللاعب كيليان مبابي برصيد 14 هدف.