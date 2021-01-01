مبابي يضغط وريال مدريد يفكر في صفقة تبادلية لتخفيض القيمة المالية

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يضغط على ريال مدريد لحسم صفقته، والنادي الملكي يبحث السبل البديلة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن كيليان مبابي يضغط على ريال مدريد من أجل التحرك لضمه من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب يطلب الحصول على نفس الراتب في صفوف ريال مدريد مثل ذلك الذي يحصل عليه في باريس سان جيرمان، بالإضافة لحقوق الصور الخاصة به.

في الوقت نفسه يرى ريال مدريد صعوبة كبيرة في حسم الصفقة بسبب القيمة المرتفعة للنجم الفرنسي في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الراهنة.

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ويفكر النادي في إدخال لاعبه فينيسيوس جونيور في الصفقة للتقليل من القيمة المادية لها، في ظل وجود رغبة من باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات البرازيلي.

باريس سان جيرمان أرسل العرض الأول لمبابي ولكنه يدرس بيعه الصيف المقبل

24 يناير 2021

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد قدم العرض الأول لمهاجمه الدولي كيليان مبابي وينتظر الرد منه في الأيام المقبلة من أجل التفاوض.

وقال نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مساء الجمعة عقب الفوز على مونبلييه إن قراره بخصوص التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية لم يتخذ بعد وما زال قيد الدراسة من أجل أن يحسم بنهاية الموسم الحالي.

في فرنسا يسعون بشدة لتجديد عقد كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة، حيث يحتاج باريس سان جيرمان إلى إبرام اتفاق مع لاعبه في الأشهر القادمة، وإلا فسيضطر إلى توديع أحد أهم نجومه.

مبابي عقده ينتهي في يونيو 2022، وسط تأكيدات حول تعثر المفاوضات مع باريس بخصوص التوقيع على عقد جديد، وهو ما انتبه له ريال مدريد.

وحسب ليكيب فإن مستقبل مبابي في باريس سان جيرمان في خطر إذا لم يتم التجديد، فإن الفريق الباريسي سوف يفكر بجدية في بيع العقد في الصيف المقبل.

إنهم لا يؤيدون الاستماع إلى العروض المقدمة له في الوقت الحالي، ولكن إذا لم يقبل مبابي العرض المقدم له من قبل إدارة نادي العاصمة الفرنسية فسيتعين عليهم البدء في التفاوض حول خروجه.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ينتظر في الوقت الحالي رد اللاعب، ولكنه ليس وحده، حيث أن زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز ينتظران أيضًا في ريال مدريد قراره.

سيكون ريال مدريد منتبهًا لرد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حسب شبكة الديفينسا سنترال والتي أكدت أن رد مبابي على باريس سان جيرمان سيكون بداية التفاوض حول انضمامه للنادي الملكي.

نجم ريال مدريد السابق : مبابي لديه الرغبة اللازمة للانتقال للفريق

يذكر أن كيليان مبابي مطلوب من ريال مدريد وذلك ليس في هذا الموسم فقط، بل منذ الانتقال للفريق قادمًا من موناكو في أغسطس 2017.