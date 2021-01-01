مبابي يضع شروط التجديد، وباريس سان جيرمان يحدد سعره!

كيليان مبابي يضع شروطه لتجديد عقده في صفوف باريس سان جيرمان، والنادي الفرنسي يحدد سعره.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تحديد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لشروطه لتجديد تعاقده مع الفريق العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب يطلب التساوي مع نظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا في الراتب قبل أن يوقع على عقود التمديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد الحصول على راتب يقدر بـ35 مليون يورو بداية من الموسم المقبل، وهو نفس راتب نيمار.

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وينتهي تعاقد مبابي الجاري مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لهم.

وفي الوقت نفسه لم يغلق باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل اللاعب بشكل نهائي، حيث ينفتح النادي لكل السيناريوهات المطروحة في الوقت الحالي.

وحدد النادي مبلغ بيع اللاعب بـ 200 مليون يورو، أي أكثر مما جاء به قبل سنوات من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو بـ 20 مليون.

جدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي يعد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا في ظل وجود إمكانية لمغادرة محمد صلاح للفريق.