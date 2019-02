مبابي يصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفًا بالدوري الفرنسي

عزز الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، رصيده التهديفي في الدوري الفرنسي، في الصدارة برصيد 22 هدفًا في 20 مباراة الموسم الجاري.

وفاز باريس سان جيرمان بسهولة على أولمبيك نيم بثلاثية كان من نصيب الفائز بلقب كأس العالم هدفين منها.

ليرفع لاعب موناكو السابق، رصيده إلى 51 هدفًا في الدوري الفرنسي، وليصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة.

حيث تفوق بعمر الـ20 عامًا وشهرين و3 أيام، على كلاً من يانيك ستوبيرا بعمر الـ21 عامًا في 1982، وكذلك جابريل سيسيه بعمر الـ22 عامًا في 2003.

50 - The three youngest players to reach 50 goals in Ligue 1 over the last 45 seasons.@KMbappe : 20 years, 2 months and 3 days (in February 2019)



Yannick Stopyra : 21 y, 11 m and 9 d (in December 1982)



Djibril Cissé : 22 y, 1 m and 22 d (in October 2003).



Breathtaking. pic.twitter.com/6hlt9WGket