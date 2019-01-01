مبابي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يرفض تمديد تعاقده مع الفريق العاصمي قبل أعوام من نهايته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لا يضع تمديد تعاقده مع النادي الباريسي كخيار لمستقبله.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن اللاعب لديه خطط آخرى من أجل مستقبله، خاصة مع تعاظم دوره مع الفريق في الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يريد أدوارًا أكبر في النادي الباريسي، وهو ما صرح به بنفسه من قبل، حيث يرفض لعب دور البطولة بالشراكة مع البرازيلي نيمار.

استبعاد نيمار من قائمة باريس يزيد الشكوك حول مستقبله

وأكدت الصحيفة أن الموسم الجديد سيظهر إلى أي مدى أصبح مبابي مسيطرًا على الأمور في باريس سان جيرمان، عندما نرى من سيحصل على الدور الأساسي في تحويل ركلات الجزاء، التي كانت لتمنح الفرنسي الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

وكانت تقارير صحفية سابقة بالفعل قد أكدت أن باريس سان جيرمان قد فتح الباب أمام نيمار دا سيلفا للرحيل فقط من أجل الحفاظ على خدمات الشاب كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لمبابي رفقة باريس سان جيرمان لن ينتهي قبل يوليو ٢٠٢٢، أي أن اللاعب لا يزال لديه ثلاث مواسم في عقده الحالي.