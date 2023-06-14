مبابي يحرج باريس سان جيرمان من جديد، ورد قوي للخليفي!

مستقبل مبابي؟ سؤال ال100 مليون في سوق الانتقالات الصيفية

لا يزال مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سؤالًا غامضًا يشغل الساحة الرياضية في الوقت الحالي، حيث اختار اللاعب الدولي الفرنسي عدم تفعيل خيار تمديد عقده حتى عام 2025، ونتيجة لذلك هناك شائعات بأن نادي العاصمة الفرنسية سيبيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مبابي خرج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" من أجل نفي طلبه مغادرة باريس سان جيرمان، وكذب تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ولم يكتف بطل العالم 2018 بتغريدة، بل أجرى حوارًا قصيرًا مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لتوضيح مستقبله.

وقال مبابي لوسائل الإعلام الإيطالية: "لم أطلب ترك باريس سان جيرمان أو الانضمام إلى ريال مدريد".

وأتم: "لقد أخبرت النادي للتو أنني لن أفعل خيار تمديد العقد حتى يونيو 2025 لم نناقش أبدًا صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان، لكنني سعيد للبقاء هنا الموسم المقبل".

وأوضح فابريتسيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن حديث مبابي لن يغير موقف باريس سان جيرمان من تجديد عقد اللاعب أو مغادرته النادي هذا الصيف، حيث لا توجد نية لخسارته مجانًا، وسط حالة من الإحباط تسود الأجواء في مكاتب نادي العاصمة الفرنسية.