مبابي يدمر ريال مدريد بهدف مفاجئ ومانشستر سيتي يقسو على لشبونة بخماسية

حسم باريس سان جيرمان قمة مباريات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بهدف دون رد، بينما وضع مانشستر سيتي قدمًا ونصف في الدور القادم بعد الفوز على سبورتينج لشبونة بخماسية دون رد.

باريس صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة، بدأ المباراة بكل قوة وكانت أولى الفرص الخطرة عن طريق مبابي في الدقيقة الرابعة، بعدما لعب كرة عرضية وصلت إلى دي ماريا الذي سدد تسديدة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 17 كانت أخطر فرص الشوط الأول، كرة طولية وصلت إلى مبابي الذي تخطى كارباخال وسدد ولكن كورتوا يتألق ويحول الكرة إلى ركنية.

وتم لعب الركنية بشكل سريع، ووصلت إلى بيريرا الذي قابلها برأسية قوية تصدى لها بثبات.

ومع بداية الشوط الثاني أطلق مبابي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا، وحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 54 حاول توني كروس أن يهدد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة مفاجأة ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59 توغل مبابي من الجانب الأيسر، ليتدخل عليه داني كارباخال ويحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، ليتقدم ميسي لتنفيذها ولكن كورتوا يواصل التألق ويتصدى للكرة ويحولها إلى ركلة ركنية.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، لعبها ليونيل ميسي بشكل مباشر ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 86 توغل نيمار من الجانب الأيمن حتى حدود مرمى كورتوا، ولعب الكرة بالعرض ولكنها تمر بسلام دون ان يتابعها أحد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح مبابي استغلال هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان، توغل بها من الجانب الأيسر وسدد تسديدة قوية بعد مروره من دفاع الميرينجي، لتستقر الكرة بعدها في شباك كورتوا.

وفي سياق متصل، نجح مانشستر سيتي في الفوز على سبورتينج لشبونة بخماسية نظيفة، سجلها رياض محرز، ورحيم ستيرلينج وفيل فودين، هدف لكل منهم، بينما سجل بيرناردو سيلفا هدفين، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا ونصف في الدور القادم من المسابقة.