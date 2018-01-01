مبابي يحتفل بالكريسماس متصدرًا لهدافي الدوري الفرنسي

مبابي يتصدر هدافي الدوري الفرنسي مع نهاية النصف الأول من الدوري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

خطف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي صدارة هدافي الدوري الفرنسي مع نهاية النصف الأول من الموسم، وذلك بعد هدفه في شباك نانت. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وقاد مبابي نادي العاصمة الفرنسية إلى تحقيق انتصار مهم وصعب على أرض مضيفه نانت بهدف للاشيء لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

وبهدف مبابي الرائع في شباك نانت أصبح لدى المهاجم الفرنسي الشاب 13 هدفًا بخصوص الأهداف المسجلة في بطولة الدوري، لينفرد بها دون شريك.

وتخطى مبابي مهاجم نانت إيميليانو سالا ومهاجم ليل نيكولاس بيبي اللذان يمتلكا 12 هدفًا على مستوى الدوري، ونيمار الذي يمتلك 11 هدفًا.

وبهذا يكون مبابي قد رفع من معدله التهديفي خلال النصف الأول مقارنة بالموسم الماضي، حيث أنه سجل 11 هدفًا فقط عقب نهاية نصف الموسم الأول في الموسم الماضي.

وواصل باريس سان جيرمان الانطلاق وحده في صدارة الدوري برصيد 47 نقطة من 17 مباراة فقط، حيث أنه يمتلك مبارتين مؤجلتين، وبفارق 13 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني والذي لعب مبارياته كاملة.