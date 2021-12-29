مبابي : يجب حسم مستقبلي قريبًا لأن الوقت يمر !

أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أنه يطمح في حل مستقبله بأقرب فرصة ممكنة، لأن الوقت يمر قبل نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

عقد مبابي ينتهي مع باريس في يونيو 2022، والمحادثات تبدو متعثرة تمامًا من أجل التجديد، وسط ترقب من ريال مدريد لضمه بالمجان.

اللاعب قال لشبكة "CNN" إنه لن ينتقل إلى ريال في يناير، لكنه يريد التوصل لحل نهائي بخصوص مستقبله قريبًا.

وقال مبابي في تصريحات أخرى لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"سأرد فيما يتعلق بمستقبلي بالقول إنه في النصف الثاني من الموسم يجب التركيز على الملعب فقط".

وأضاف:"وظيفتي هي اللعب فقط، ولكن يجب معالجة الموقف في أقرب وقت ممكن، لأن الوقت يمر، ومع ذلك الحديث عن المستقبل ليس من أولوياتي الآن".

وعن التواجد مع ليونيل ميسي ونيمار:"بكل تأكيد هناك توقعات ضخمة تتعلق بنا، الجميع يتوقع المعجزات، ولكن لا يجب أن ننسى بعض النقاط الهامة مثل إصابة نيمار وعدم تكيف ميسي وبعض الصعوبات التي يواجهها الفريق عمومًا، ولكني سعيد بفرصة اللعب مع كل منهما".

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 15 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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