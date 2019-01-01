مبابي يؤمن بحظوظ باريس سان جيرمان في التتويج بدوري أبطال أوروبا

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يثق في حظوظ فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان عن ثقته في حظوظ فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا العام.

ومن المقرر أن يقابل الفريق الفرنسي في دور الـ 16 من البطولة فريق مانشستر يونايتد.

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وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال الموسم الماضي من دور الـ 16 عندما واجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وعن حظوظ الفريق هذا العام قال مبابي: "البطولة ليست سهلة، ولكننا سنقاتل ولن نستسلم، أعتقد أن وقتنا قد حان للفوز بدوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نسعى لهذا الهدف دون التسرع".

كما أضاف أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2018 في تصريحاته لقناة بي تي: "أعتقد أنه علينا احترام الخصوم وإعطائهم حقهم من أجل تحقيق الفوز، عندها سيكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق الفوز بالبطولة، الفريق يتطور ويعمل بجد من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا".