مبابي وهالاند .. من يتربع على عرش اللعبة بعد ميسي وروونالدو؟

حقبة جديدة منتظرة

مع خروج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر هذا الموسم، بدأ يشعر الجميع أننا على وشك نهاية حقبة وبداية أخرى.

رونالدو يبلغ من العمر 36 سنة، وميسي الآن 33 عامًا، ربما الأخير لديه المزيد من السنوات في مسيرته، ولكن هل يستمر على عرش اللعبة؟

الأنظار كلها تتجه نحو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، صاحب النزعة التهديفية المبهرة، التي جعلته هدفًا لجميع فرق أوروبا.

وعلى الجانب الآخر هناك كيليان مبابي، الذي بدأ في السطوع قبل النجم النرويجي، لكن يبدو أن المنافسة ستكون بينهما على عرش كرة القدم السنوات القادمة.

ولذلك دعونا نستعرض ما قدمه كل منهما منذ بداية ظهوره حتى الآن..

الفتى الذهبي

رحلة نجم موناكو السابق نحو الأضواء لم تكن طويلة، حيث انتقل من نادي بوندي إلى شباب موناكو في 2013، ليسلك طريقه نحو الفريق الأول بالتدريج.

النجم الفرنسي كانت موهبته واضحة لمعظم المتابعين، وأبرزهم أرسين فينجر الذي حاول جلب اللاعب لآرسنال، لكن الصفقة فشلت في النهاية.

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البداية كانت مميزة لمبابي لكنه فاق التوقعات بنضوجه المبكر الذي وضعه في مصاف الكبار منذ ظهوره مع موناكو.

صاحب الـ22 سنة لعب لمدة موسمين مع موناكو قبل الانتقال إلى باريس، وكان أحد أهم العناصر في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2016/2017 قبل الانضمام لفريق العاصمة.

أرقامه تتحدث عنه

مبابي الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو سجل 146 هدفًا على مستوى الفرق سواء شباب موناكو أو الفريق الأول وكذلك مع باريس سان جيرمان في 220 مباراة فقط.

وأما على صعيد المنتخبات فقد نجح بطل العالم مع فرنسا، في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 13 في 39 مباراة.

ولو نظرنا إلى البطولات سنجد أن مبابي يمتلك عدد هائل منها رغم صغر سنه، حيث فاز بـ4 ألقاب دوري فرنسي، ولقبين كأس الدوري و3 بطولات سوبر محلي ولقبين كأس فرنسا.

الإنجاز الأكبر في حياة مبابي حتى الآن، هو فوزه بكأس العالم مع فرنسا في 2018 والدور الكبير الذي لعبه في تتويج الديوك.

مبابي حصل من الناحية الفردية على جائزة لاعب العام في فرنسا في 2018 وحصد لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين في 2019 و2020.

وحصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب شاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018 والفتى الذهبي في 2017.

موهبة فريدة

ربما لم يعلم الكثير من الأشخاص أي شيء عن هالاند قبل تألقه مع سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولكن في الحقيقة اللاعب البالغ من العمر 20 سنة كان يتألق ويهز الشباك منذ الوهلة الأولى خلال تواجده مع مولده النرويجي.

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الاعب سجل 20 هدفًا في 50 مباراة مع الفريق، لينجح سالزبورج في ضمه بـ8 مليون يورو في يناير 2019.

هالاند احتاج لعام واحد فقط لإثبات قدراته مع الفريق النمساوي، ليرحل سريعًا إلى بوروسيا دورتموند في 2020 مقابل 20 مليون يورو.

ماكينة أهداف

أرقام هالاند مع دورتموند بالتحديد يصعب تصديقها، حيث لعب 47 مباراة وسجل 47 هدفًا وصنع 11 بكل البطولات بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

وأما بوجه عام فقد سجل النرويجي الشاب 96 هدفًا وصنع 24 طوال مسيرته الكروية منذ ظهوره وحتى الآن.

وبالنسبة للصعيد الدولي، ربما تصب قوة المنتخب الفرنسي لصالح مبابي على حساب هالاند، ومع ذلك يستمر الأخير في التهديف مع بلاده، حيث سجل 6 أهداف في 7 مباريات فقط حتى الآن.

البطولات بكل تأكيد لا تصب في صالح اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو، حيث لم يحصل سوى على الدوري النمساوي مرة وحيدة وكأس النمسا، وهو الأمر الذي سيتغير عندما يرحل لفريق أكبر.

ولو نظرنا للألقاب الجماعية سنجده حقق لقب لاعب العام في النمسا في 2019 وجائزة الهداف لدوري الأمم الأوروبية للتصنيف الثاني وكأس العالم تحت 20 سنة في 2019 أيضًا.