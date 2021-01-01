"مبابي وسانشو فقط يمكنهما تعويض صلاح في ليفربول"

هل يرحل صلاح بالفعل عن ليفربول؟

قال لاعب خط وسط ليفربول السابق داني مورفي إن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أو نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو فقط سيكونان بمثابة تعويض لصلاح في حال رحل.

وتزايدت في الفترة الأخيرة احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، وبالطبع يظهر اسم ريال مدريد وبرشلونة كأحد أبرز الوجهات المقبلة للنجم الدولي المصري.

في الوقت الحالي هناك نظريتان حول مستقبل محمد صلاح مع ظهور المواقف الأخيرة والتي فتحت الباب أمام وجود مشكلة للفرعون المصري في ليفربول والتي تهدد برحيله.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال داني مورفي إن رحيل محمد صلاح عن ليفربول لا يمكن أن يتم بدون تعويضه بلاعب من نفس نوعيته والتي لا تتوفر كثيرًا في العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف: "رحيل صلاح يجعلك في حاجة للتعاقد مع نجم كبير، لا يمكن أن تعوضه بلاعب أقل من جودته، لذلك مهمة تعويضه لن تكون سهلة بالنسبة للفريق"

وتابع: "لا أعتقد في الوقت الحالي أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص الذين يتفوقون على صلاح من حيث الأرقام والقدرة على الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف"

وأردف: "إذا كنت ستنفق الأموال فلا بد أن يكون اللاعب الذي سيتم التعاقد معه إما كيليان مبابي أو جادون سانشو، هما فقط من يمكنهما تعويض صلاح في الوقت الحالي"

وأكد: "أعتقد أن ليفربول سيخطط بشكل جيد لهذه المرحلة وهذه الخطوة في حال حدثت، لقد قاموا بعمل جيد للغاية فيما يخص التعاقدات منذ فترة طويلة وحتى الآن"

صلاح إلى ريال مدريد .. نهاية أهازيج ليفربول، وبنزيما سلاحه للكرة الذهبية!

ويمتد عقد النجم الدولي المصري مع ليفربول حتى يونيو من العام 2023، وفي الوقت الحالي هناك العديد من المصادر التي تؤكد نية الريدز بيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة المادية من ورائه