مبابي وبنزيما .. والد هالاند يفسر رفضه ريال مدريد

والد هالاند يكشف السر وراء رفضهم التوقيع لريال مدريد واختيار مانشستر سيتي

يعد إرلينج هالاند أحد أكثر اللاعبين طلبًا في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي، حيث ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل أن ينجح مانشستر سيتي في الحصول على خدماته بشكل رسمي.

حتى ريال مدريد انخرط في معركة الانتقالات من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي المتألق، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا اختار الانتقال إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي.

بعد انضمامه إلى كتيبة بيب جوارديولا، قام هالاند بتمزيق الفرق في الدوري الإنجليزي وسجل بالفعل عشرة أهداف في ست مباريات فقط، بما في ذلك -هاتريكين- مذهلين.

لماذا فضل هالاند مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد؟

وشرح والد هالاند في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة الانتاج التلفزيوني "Viaplay" تفاصيل الاختيار النهائي للمهاجم في الصيف وتفضيله الانتقال إلى السيتي بدلًا من لوس بلانكوس.

وقال ألف - إنج هالاند: "وضعنا المعيار الأول وهو من يحتاج إلى مهاجم صريح؟ وحصل مانشستر سيتي على 10/10، لذلك كان الخيار الأمثل".

وتابع: "ريال مدريد أعطيناه أكثر من 5 أو 6 من أصل 10 بسبب طريقته في اللعب بوجود كريم بنزيما حاليًا، وتساءلنا عما إذا كانوا سيوقعون أيضًا مع كيليان مبابي".

لم يخسر ريال مدريد هالاند فحسب، بل فشل في التعاقد مع مبابي أيضًا، في اللحظة الأخيرة حيث غير رأيه وقام بالتوقيع على عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان.

كتيبة كارلو انشيلوتي دخلت الموسم الجديد مع كريم بنزيما باعتباره مهاجمهم الطبيعي الوحيد، بالنظر إلى أن ماريانو دياز غير مفضل، حيث بدأوا بشكل جيد للغاية بعد أن حققوا العلامة الكاملة في الدوري الإسباني مع مرور خمس جولات من الليجا.