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أقرّ حارس مرمى تركيا بيركي أوزير بالخطر الهائل الذي يمثله كيليان مبابي ومايكل أوليسي قبل مواجهتهما في دوري الأمم الأوروبية. وبينما يتطلع المنتخب الفرنسي إلى تعويض خسارته أمام إيطاليا، تستعد تركيا لنهج دفاعي صلب في بوردو.

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مواجهة حاسمة لمنتخب فرنسا في بوردو

يعود المنتخب الفرنسي إلى أرضه على ملعب ماتموت أتلانتيك في بوردو مساء الأحد، وهو بحاجة إلى فوز حاسم على تركيا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية. وتعرّض فريق زين الدين زيدان لأول هزيمة له تحت قيادته يوم الخميس، حين فرّط في تقدمه المبكر وخسر بنتيجة 3-1 أمام إيطاليا في ميلانو بعد أن قلب الأزوري تأخره.

هذه الانتكاسة جعلت المنتخب الفرنسي متساوياً في النقاط مع إيطاليا ومتقدماً بنقطة واحدة فقط على بلجيكا، لتتحول ما كانت تبدو مسيرة تأهل سهلة إلى مواجهة مصيرية متوترة في الجولة الأخيرة.

أوزير يسلّط الضوء على الخطورة العالمية لمبابي وأوليز

ينتظر فرنسا في بوردو منتخب تركي هبط بالفعل إلى الدوري الثاني بعد خسارة ضيقة بنتيجة 2-1 أمام بلجيكا، غير أن فريق المدرب الجديد سيرجن يالتشين لا يزال متحمساً ليلعب دور المفسد. ويدرك حارس مرمى تركيا بيركه أوزير تماماً حجم التحدي الهائل الذي يواجه دفاع فريقه عند محاولة كبح هجوم فرنسا المليء بالنجوم.

وقال أوزير قبل المباراة: "[كيليان] مبابي و[مايكل] أوليسي من بين أفضل اللاعبين في العالم".

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"ونحن نؤمن بأنفسنا أيضاً، وسنفعل كل ما في وسعنا لإيقافهما".

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يالتشين يخطط لإعادة ترتيب الدفاع لكبح فرنسا

أظهرت تركيا ومضات مميزة في مباراتها السابقة، من بينها ركلة حرة رائعة سجّلها أردا جولر في مرمى بلجيكا، لكن المدرب يالتشين أبدى أسفه على الأخطاء الدفاعية التي كلّفت فريقه في النهاية. وحرصاً منه على إحكام الدفاع بعد استقبال أهداف سهلة في إزمير، أكّد يالتشين أن فريقه سيتبنى نهجاً أكثر حذراً أمام المنتخب الفرنسي.

وأوضح يالتشين: "سنلعب بطريقة مختلفة بعض الشيء في مباراة فرنسا مقارنة بمباراة بلجيكا. سنكون أكثر ميلاً للدفاع قليلاً".

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"كما ستتغير مراكز اللاعبين. مثل هذه التغييرات أمر طبيعي جداً، وتعتمد على المنافس".

المنتخب الفرنسي يسعى لحسم بطاقة ربع النهائي

رغم الضغط المفاجئ الذي أعقب صحوة سان سيرو، لا يزال زيدان واثقاً تماماً من قدرة فريقه على استعادة توازنه وضمان التأهل. ومع توقّع أن يقود مبابي وأوليز الهجوم، فإن فرنسا تملك مصيرها بيدها على أرضها.

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سيضمن أداء منضبط في بوردو للمنتخب الفرنسي مقعداً في ربع النهائي في مارس، بما يبقي مشواره في دوري الأمم على المسار الصحيح تماماً.