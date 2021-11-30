مبابي : هناك "عملية" يجب حدوثها حتى أحصل على الكرة الذهبية !

أثار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الشكوك مرة أخرى حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، برسالته خلال حفل الكرة الذهبية.

مبابي تواجد في الحفل الذي توج فيه ميسي بالكرة الذهبية السابعة خلال مسيرته، حيث جاء الفرنسي بالمركز التاسع بالترتيب.

مستقبل المهاجم الشاب يظل محل العديد من الشكوك، حيث ينتهي عقده مع باريس في يونيو المقبل، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

اللاعب تحدث في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلًا:"بالطبع هدفي هو الفوز بالكرة الذهبية أو عدة جوائز أخرى".

وأضاف:"لكن هناك عملية يجب حدوثها من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه".

البعض فسر "العملية" التي أشار إليها مبابي، بالرحيل عن باريس سان جيرمان، باعتبار أن الدوري الفرنسي ليس بالقوة الكافية للفوز بالكرة الذهبية من خلاله.

ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة المزيد من التطورات حول موقف مبابي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مبدئي في يناير القادم وسط ترقب من ريال مدريد.