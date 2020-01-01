مبابي يكشف عن قدوته في كرة القدم

ويحكي عن أفضل هدف رآه.

كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن أن هدفه كريستيانو رونالدو رفقة ريال مدريد في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا بموسم 2017/2018 هو الهدف الأفضل الذي رآه في مسيرته على الإطلاق، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الدون وليونيل ميسي مثلاه الأعلى.

رونالدو في آخر مواسمه بالقميص الملكي سجل هدفًا أسطوريًا في أليانز ستاديوم من ركلة خلفية مزدوجة في المباراة التي فازت بها كتيبة زين الدين زيدان بثلاثية نظيفة حينها، وهذا الهدف كان بوابة رحيله إلى يوفنتوس بعد ما تلقاه من تحية من خصومه أثناء المباراة.

في الوقت نفسه فإن جيانلويجي بوفون كان هو من يحرس عرين يوفنتوس في تلك المباراة، وانتقل في الموسم التالي إلى باريس سان جيرمان ليُزامل مبابي، الذي أكد أنه لم يفوِّت الفرصة وتحدث معه حول هذا الهدف التاريخي.

المزيد من الفرق

الدولي الفرنسي في تصريحات إعلامية قال "أفضل هدف؟ أظن رونالدو في بوفون، لقد أتيحت لي فرصة اللعب مع جيجي وتحدثنا عن الهدف وكيف شعر، لذلك أعتقد أنني سوف أختار هذا الهدف.".

أما عن مثله الأعلى قال "أحببت كريستيانو رونالدو كثيرًا، وخلال الوقت الحالي لدينا ليونيل ميسي أيضًا واستمتعت به حقًا، نيمار أيضًا كان أحد من اقتدي بهم عندما كنت صغيرًا والآن أزامله. هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين أحترمهم أيضًا.".

وعند سؤاله عن إذا ما يقوم بأي طقوس خاصة قبل المباريات، أجاب "لا، أنا لا أفعل مثل هذه الأشياء أبدًا. أعيش يومًا بعد الآخر ولا أفعل نفس الشيء أبدًا، ربما أرى الطبيب، ولكن لا أظن أن هذا شيء يمكن تسميته طقوس.".

"يمكنني اللعب بكرة القدم في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس والتحدث مع اللاعبين الآخرين وعمل بعض المقالب في أصدقائي، اعتمادًا على المباراة أفعل شيئًا واحد منهم. ولكن بالنسبة لي، أدخل إلى الملعب قبل 40 دقيقة من الإحماء ثم نقوم بالإحماء وهذا كافٍ لي للشعور بأجواء المباراة."

وأتم متحدثًا عن هدفه المفضل "أود أن أقول أن هدفي الأكثر أهمية هو في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم، اختيار واحد فقط كالأفضل هو أمر صعب، أتذكر جميع الأهداف التي سجلتها ولكن دائمًا وقبل كل شيء هدفي في كرواتيا هو الأهم.".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ20 عامًا ينتهي تعاقده مع بي آس جي في صيف 2021 وسط تأكيدات على أنه سيكون هدفًا ضخمًا لإدارة ريال مدريد للظفر بخدماته في الصيف المقبل أو على الأقل الانتظار لـ2021 والظفر به مجانًا بعدما أظهره اللاعب من ترحيب بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

