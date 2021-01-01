مبابي: نيمار قلب مشروع باريس، وأنا هنا لمساعدته!

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يكشف عن طبيعة علاقته بنيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وزميله في الفريق الباريسي.

أشاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بما يقدمه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا رفقة الفريق منذ أن انضم لصفوفهم في 2017 قادمًا من برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع "تي أف 1"، وأكد خلالها أن تواجده في باريس سان جيرمان يأتي لمساعدة نيمار في المقام الأول.

وقال مبابي: "لن أنسى كيف ساعدني في بدايتي، عندما كان عمري 18 عامًا ووصلت لغرفة ملابس باريس سان جيرمان، الأمر لا يكون سهلًا أبدًا في مثل تلك الأندية".

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وأضاف: "نجاحك يعود في الأساس بنسبة 60% لقدراتك في كرة القدم والـ 40% المتبقية مرتبطة بالتأقلم مع غرف الملابس، ووجود لاعب كبير مثل نيمار ساعدني في ذلك، ولا يمكن أن أنسى ذلك".

وأكمل: "بوجود نيمار تعلمت كرة قدم جديدة، أريد أن أشكره فهو يعرف بالتحديد كيف يقوم بكل شيء، وأفضل من الجميع، ووجود لاعب مثله في الفريق يتطلب المزيد من الكل".

وأنهى تصريحاته: "لقد قدمنا 70 أو 80% من إجمالي ما نستطيع تقديمه سويًا، ويمكننا تقديم المزيد، هو قلب مشروع باريس سان جيرمان، وأنا هنا لمساعدته، أنا خلفه، وخلف كافاني حتى في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أكد في تصريحات صحفية قبل أيام أنه يفكر ويدرس موقفه ومستقبله في باريس سان جيرمان قبل أشهر من انتهاء تعاقده مع الفريق.