مبابي: نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة تاريخية ومواجهة نوير محفزة

تصريحات مبابي قبل مواجهة بايرن ميونخ

أكد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رغبته الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والتفوق على بايرن ميونخ لإثبات قوة بطل الدوري الفرنسي على المستوى الأوروبي.

باريس سان جيرمان وصل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنّه لم يسبق لفريق فرنسي التتويج بالتشامبيونزليج سوى مارسيليا عام 1993.

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وقال مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "قلت من قبل إنني أرغب في ترك بصمة في تاريخ الفريق، ومنذ قدومي في 2017 ومررنا بالعديد من التجارب المخيبة، ووصولنا لنهائي الأبطال يؤكد أنّ الفريق لم يستسلم".

وتابع: "علينا أن نلعب بقوة في المباراة النهائية ولكن لا يجب الاستعجال المهم أن نكون في أفضل أحوالنا".

المهاجم الفرنسي أشار إلى أنّه تعافى من إصابته في الركبة موضحًا أنّه كان محظوظًا للمشاركة في نصف النهائي وأنّه في أتم أحواله البدنية وجاهز لمواجهة بايرن ميونخ.

وأردف: "غدًا لدينا فرصة لإثبات أننا من عمالقة أوروبا ويجب علينا التركيز، لأن اللعب ضد مانويل نوير وهو أحد أفضل الحراس في التاريخ لن يكون سهلًا. أنا دائمًا أحب مواجهة الأفضل لأن الانتصار على الأفضل له طعم خاص".

واختتم: "خوض المباريات دون جمهور أمر مختلف وبالأخص في دوري أبطال أوروبا وهدفنا أن نتذكر هذه البطولة لسنوات طويلة. كلنا وراء المدرب ونؤمن به وبأفكاره وسوف نقاتل لأجل العودة إلى باريس بذات الأذنين".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان لديه فرصة تاريخية لينضم إلى الفرق التي حققت الثلاثية التاريخية وذلك بعد تتويجه بالدوري وكأس فرنسا قبل نهائي الأبطال.