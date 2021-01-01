مبابي لريال مدريد ونيمار إلى برشلونة .. مانشستر سيتي قد يكتب نهاية مشروع باريس

صدمة قوية للنادي الفرنسي

ودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا، في خيبة أمل جديدة للنادي الفرنسي واستمرارًا لفشله في تحقيق حلمه الأكبر.

الفريق اقترب الموسم الماضي، من خلال التأهل إلى المباراة النهائية، لكنه خسر أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، ومع ذلك لم ييأس.

باريس أعاد المحاولة بقوة هذا الموسم، حيث تخطى برشلونة وبايرن ميونخ في دور الـ16 وربع النهائي، وعبر منهما ليصل إلى المرحلة قبل الأخيرة.

ولسوء حظ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ورفاقه، فإن باريس وقع أمام مانشستر سيتي في أفضل حالاته، ليتأهل الفريق الإنجليزي بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى النهائي.

الخروج يمثل خيبة أمل حقيقية للنادي الفرنسي ورئيسه ناصر الخليفي، ولكن التوابع ربما تكون أقوى وأشد..

مصير نيمار

العديد من الأنباء انتشرت مؤخرًا حول اقتراب البرازيلي من التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لكن الأمر مرتبط بموقف الفريق من دوري أبطال أوروبا.

باريس حاول حسم الموقف قبل مواجهة مانشستر سيتي، لكن نيمار طلب النادي الفرنسي بالتمهل والانتظار، لرغبته في التركيز على المباراة.

البعض فسر هذه الخطوة، بأنها نابعة من برشلونة، الفريق السابق لنيمار، الذي يطمح في الحصول على خدمات اللاعب من خلال رئيسه جوان لابورتا.

المهاجم البرازيلي لا يبدو في حالة سعادة كبيرة في باريس، حيث شهدت مسيرته العديد من التقلبات والمشاكل والإصابات منذ قدومه للفريق في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

رحيله يبدو واردًا خاصة وأن عمره 29 سنة، كما أن عقده ينتهي في 2022 والنادي مهدد بفقدانه بالمجان، لذلك يجب على برشلونة تقديم العرض المناسب لإعادته إلى كامب نو.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس قال في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"مستقبل مبابي ونيمار؟ ليس الوقت المناسب للإعلان عن أي شيء، نحن نريد الحفاظ عليهما، بوتشيتينو وصل منذ عدة أشهر ومشروعه بدأ للتو".

وهي الرسالة التي تحمل العديد من المعاني المختلفة، بأن الأمور لم يتم حسمها بعد وكل الاحتمالات قد تبدو مفتوحة في الوقت الحالي.

مبابي وريال مدريد

موقف مبابي يتشابه تمامًا مع نيمار، حيث ينتهي عقده هو الآخر مع النادي الفرنسي في 30 يونيو 2022 ولم يوقع على التجديد حتى الآن.

تصريحات الفرنسي لا تبدو مبشرة، وحتى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق لم يكن متأكدًا من استمرار اللاعب في تصريحاته الأخيرة قبل اللعب ضد سيتي.

مبابي يعتبر من الأهداف الرئيسية لفلورنتينيو بيريز، وهذا الصيف سيكون حاسمًا في محاولات رئيس ريال مدريد للانقضاض على اللاعب.

سعر مبابي سيكون مشكلة لريال، فمن غير المتوقع أن يقل عن 160 مليون يورو، وهي قيمته على موقع "ترانسفير ماركت".

أيضًا عمر اللاعب الذي يصل إلى 22 سنة، يجعل باريس أقل قابلية لفكرة رحيله مقارنة بنيمار، ولكن على النادي الفرنسي إقناعه بالبقاء بمشروع مثير للاهتمام.

ماذا عن ميسي؟

من أهم الأسباب التي تجعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متردد في البقاء مع برشلونة، هي حالة الإحباط التي يعيشها والنتائج المتخبطة للفريق.

باريس يعتبر الطرف الأكثر اهتمامًا بميسي، ولكن لماذا يرحل اللاعب عن برشلونة من أجل مواجهة نفس المصير مع فريقه القادم؟

حلم دوري الأبطال لا يزال من أهم أهداف ميسي، بسبب عدم فوزه بالبطولة منذ عام 2015 مع لويس إنريكي.

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والمفارقة أن باريس يعاني كذلك من غياب نفس المسابقة، التي لم يحققها طوال تاريخه، لذلك النادي الفرنسي لا يقدم الكثير من الأسباب لإغراء صاحب الـ33 سنة.

خروج باريس من الأبطال ربما يتسبب في هزة مؤثرة بمشروع النادي، والكرة الآن في ملعب ناصر الخليفي وبوتشيتينو، للحفاظ على استقرار الفرق وسط هذه التوابع المتوقعة، وإلا سينهار النادي تمامًا برحيل الثنائي الأبرز وصعوبة تعويضهما.