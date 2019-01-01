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دوري أبطال أوروبا

مبابي: فوز جيد ولكنه منتصف الطريق

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اللاعب يؤكد حاجة الفريق للتأقلم على الوضع الحالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

 

وقال مبابي لراديو مونت كارلو عقب المباراة:"هذا ليس مثالياً بالنسبة لي ولكنه جيد، المثالية ستتحقق بعد التأهل. نحن سعداء ولكننا لا نزال في منتصف الطريق".

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وأضاف:"سنواصل التحضير الجيد لأننا واجهنا بعض المصاعب البدنية في الدقائق العشرين الأخيرة، لقد كان نظاماً مختلفاً لم نعتَد عليه، بوجود الكثير من لاعبي الوسط والقليل من المهاجمين".

وتابع:"نحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع ذلك الأمر، وسنصبح أفضل في الإياب".

يذكر أن مبابي قد سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60 بعد عرضية من أنخيل دي ماريا.

 

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