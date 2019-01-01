والد مبابي يرد على منتقديه

عرض باهت للنجم الشاب في لقاء فرنسا الأخير

رد والد النجم الشاب كيليان مبابي على منتقديه بعد العرض الباهت الذي قدمه في لقاء فرنسا ومولدوفا الأخير بتصفيات أمم أوروبا 2020.

فرنسا فازت بهدفين مقابل واحد الخميس الماضي، ولكن الانتقادات طالت مبابي بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه باللقاء.

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وقال والد اللاعب مع "ليكيب": "من لا يعرف شيئاً سيكون ذكياً إذا صمت، البعض ينتقد ولا يفكر، تعاملنا مع الانتقادات دائماً".

وأضاف: "منذ طفولته ومبابي تركيزه على الكرة، مر بأشياء جيدة وأخرى أقل، البعض يحبك، وآخرون لا، يجب أن تتعايش وتمضي في حياتك".

وواصل: "كل شيء يمر، الكرة بها عنصر النسيان، أتعجب من هؤلاء الذين يعرفونه جيداً ورغم ذلك ينتقدونه، يوم الخميس لم يكن في حالة طيبة".

وختم: "ولكن أؤكد للجميع، القادم أفضل، ولا يوجد داعي للقلق، الأفضل لم يأت بعد".

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وتلعب فرنسا في اللقاء المقبل أمام ألبانيا في لقاء تحصيل حاصل للفريقين بعد عبور الديوك رفقة تركيا عن تلك المجموعة.