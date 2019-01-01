مبابي: غياب نيمار؟ اسألوا فالفيردي وأليجري عن اللعب دون ميسي ورونالدو!

مهاجم باريس سان جيرمان يُدرك مدى صعوبة اللعب دون زميله البرازيلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شبه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان غياب نيمار عن الفريق بغياب ليونيل ميسي عن برشلونة أو كريستيانو رونالدو عن اليوفنتوس.

وتعرض نيمار لإصابة خلال مباراة ستراسبورج في كأس فرنسا ستُبعده عن اللعب لما يقرب من 10 أسابيع، مما يعني أنه لن يخوض مواجهة مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد تعرض باريس سان جيرمان لخسارته الأولى في الدوري الفرنسي بسقوطه أمام ليون مساء أمس الأحد في ظل غياب نيمار عن اللقاء، وتحدث مبابي عقب المباراة مؤكدًا صعوبة اللعب دون لاعب برشلونة السابق.

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إذ قال "اللعب دون نيمار ليس سهلًا بالتأكيد، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم وكل المدافعين يشعرون بالخوف من اللعب ضده، لذا هو خسارة كبيرة لنا. اسألوا فالفيردي إن كان سهلًا اللعب دون ليونيل ميسي أو أليجري إن كان اللعب سهلًا دون كريستيانو رونالدو".

"أولئك اللاعبون يُغيرون النتيجة كلما دخلوا أرض الملعب، نحن بالتأكيد نفتقد نيمار لكن علينا تقبل هذا الوضع والنظر للأمام. الخسارة أمام ليون؟ لسنا سعداء لكن علينا مواصلة العمل والمضي قدمًا".