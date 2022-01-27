"مبابي سوف ينضم إلى ريال مدريد الموسم المقبل"

أكد مهاجم ريال مدريد السابق فيرناندو مورينتس أن كيليان مبابي سوف يصل إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، والخيار الأقرب حاليًا هو خروجه مجانًا والتوجه لريال مدريد.

بعض التقارير تحدثت مؤخرًا عن عروض جديدة من النادي الفرنسي للاعب للتجديد، لكن مورينتس يؤمن بأن الأمر مع الريال قد انتهى.

ماذا قال مورينتس حول مبابي؟

وفي حديث للصحافة، قال مورينتس "كيليان مبابي سوف ينضم إلى ريال مدريد العام المقبل".

كما أضاف "لقد استمعت إلى النادي وإلى فلورنتينو بيريز كثيرًا، يقدره الرئيس للغاية لأنه فريق من نوعه".

وأتم مورينتس حديثه الواثق عن مبابي بقوله "يمكنه أن يلعب لريال مدريد لسنوات عديدة".

هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

مبابي خرج إلى الصحف في الفترة الماضية وأعلن أنه أراد الانضمام إلى ريال مدريد العام الماضي، لكن إدارة باريس رفضت الأمر.

وتتحدث الصحافة الإسبانية عن أن ريال مدريد جهّز بالفعل عرضًا ضخمًا من الناحية المالية لتأكيد وصول مبابي للعاصمة الإسبانية.

هناك محاولات من بي آس جي لتجديد العقد لموسم آخر على الأقل حتى لا يرحل مجانًا، رغم أن الفرصة كانت سانحة لبيعه بـ180 مليون يورو الصيف الماضي.

ماذا قدم مبابي هذا الموسم؟

رغم الشائعات وما حدث في الصيف، حافظ مبابي على نفسه كأهم لاعب تقريبًا في باريس سان جيرمان بهذا الموسم.

سجل صاحب الـ22 عامًا 19 هدفًا بمختلف البطولات حتى الآن، مع صناعته لـ16 آخرين، في 24 مباراة خاضها.

يستعد اللاعب الشاب لقيادة باريس أمام ناديه المقبل، ريال مدريد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر فبراير المقبل.

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