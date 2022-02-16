مبابي: ريال مدريد؟ ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم

علق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على فوز فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مبابي كان بطل المواجهة التي جمعت بين الثنائي، أمس، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، حيث سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 94.

وهو ما يمنح العملاق الفرنسي الأفضلية بالتقدم بهدف دون رد، قبل مباراة الإياب على أرض ريال في مارس القادم.

ماذا قال مبابي؟

النجم الفرنسي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"أردنا أن نكون مستعدين لهذه الليالي الرائعة، وحرصنا على الفوز من أجل الجماهير، الآن لدينا مباريات في الدوري وبعدها سنفكر في لقاء الإياب".

وعن هدفه:"في منطقة الجزاء، يكون المهاجم دائمًا في موقع السيطرة، عندما يتراجع المدافع إلى الوراء أتخذ قراري، وهذا ما فعلته بوضع الكرة بين ساقي كورتوا".

تركيزه خلال اللقاء:"لا يمكن تجاهل سياق المباراة والتركيز في الأضواء المحيطة، أنا لاعب في باريس سان جيرمان أحد أفضل الفرق في العالم وسعيد جدًا بتواجدي هنا".

كيف تحدث عن ريال مدريد؟

وأكمل المهاجم الشاب حديثه قائلًا:"قلت إنني سأبذل كل ما بوسعي وكان علي إثبات ذلك بالحقائق، فعلت ذلك للمرة الأولى ويجب علي إثبات نفس الأمر مرة أخرى على أرضهم".

وعن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال:"ألعب مع أحد أفضل الفرق في العالم، سأقدم 100% طوال الموسم وبعد ذلك سنرى".

هتاف الجماهير باسمه:"إنه حلم وهدف مهم جدًا بالنسبة لي لكنه لم يحسم الأمور بعد".

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