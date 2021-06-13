مبابي "تأثر" بهجوم جيرو ويرد على الخليفي: لا أطلب من باريس ضم لاعبين!

صراحة كبيرة من النجم الفرنسي..

لم يخفِ نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي تأثره بتصريحات أوليفييه جيرو للإعلام بشأنه، لكنه عاد وأكد على أن الأمر بين الثنائي قد انتهى وأن مثل هذه المشاكل دائمًا ما تحدث.

وكان جيرو بعد مباراة بلغاريا الودية قد خرج في تصريحات هاجم فيها مبابي بالقول أنه كان في الكثير من الأحيان كان بأماكن خطيرة لكن نجم باريس سان جيرمان لم يمرر له الكرة.

هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة في معسكر منتخب فرنسا، لذلك كان من الضروري خروج مبابي للحديث عن الأمر، كما تحدث عن مستقبله كالعادة أيضًا.

ماذا قال مبابي عن أزمته مع جيرو؟

مبابي قال حول جيرو "تحدثت معه، الجميع يعرف ماذا حدث. صحيح أنني تأثرت قليلًا بما حدث، لكننا لن نفكر كثيرًا في هذا الأمر، نحن هنا من أجل تمثيل فرنسا".

كما أضاف الدولي الفرنسي "ما قاله لم يزعجني، أنا مهاجم وأشعر بنفس الشعور 365 مرة في المباراة".

وواصل "لقد هنأته في غرفة خلع الملابس ولم يقل لي شيئًا ثم سمعت من الصحافة حديثه، لم يقل شيئًا سيئًا".

وأتم "صحيح أنني كنت أفضل التحدث عن الأمر بيننا لا في العلن، لكن هذه ليست مشكلة، إنها أشياء صغيرة، الفريق لا يحتاج منا أن نعيق طريقه".

ماذا قال مبابي عن مستقبله وناصر الخليفي؟

السؤال المعتاد عن ماذا سيفعل مبابي في مستقبله طُرح أيضًا، وكان رد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واضحًا بأنه يركز على يورو 2020 فقط الآن.

نجم موناكو السابق قال "لست مهتمًا، أنا هنا لتمثيل منتخب فرنسا، لا أريد تعطيل المجموعة".

مبابي في تصريحات سابقة قال أنه يسأل رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن من سيضمهم من لاعبين هذا الصيف، ليخرج القطري ويقول أنه لا أحد يطلب لاعبين بعينهم.

وحول ذلك، عقّب مبابي بقوله "لم أسأل الرئيس أو ليوناردو (المدير الرياضي) عن ضم لاعب معين قط، أنا لاعب بسيط، لم أطلب لاعبًا أبدًا من باريس سان جيرمان".

ماذا ينتظر مبابي في الفترة المقبلة؟

مبابي يستعد لقيادة فرنسا في المجموعة النارية ببطولة يورو 2020، والبداية ستكون بمواجهة ألمانيا، ثم مواجهة صعبة أمام حامل اللقب البرتغال ومواجهة أخرى أمام المجر.

بعد الانتهاء من بطولة اليورو في منتصف يوليو، سيتعين على مبابي تحديد إذا ما كان سيكمل عقده مع باريس أم سيرحل، وسط اهتمام ضخم من ريال مدريد بالحصول على توقيعه.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي الحالي مع باريس يمتد حتى صيف 2022، مع وجود عرض من إدارة ناصر الخليفي لتمديد إقامة اللاعب في ملعب حديقة الأمراء لمدة طويلة.

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