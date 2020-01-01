مبابي يرفض تسمية الرباعي الخارق

تألق كبير لمهاجمي بي إس جي

أكد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنه لا يهمه المسميات التي تطلق على خط هجوم فريقه بسبب التألق الكبير للرباعي بالخط الأمامي في الآونة الأخيرة.

واستخدم مدرب الفريق توماس توخيل الرباعي مبابي، نيمار، ماورو إيكاردي، وأنخيل دي ماريا في تكوين خط هجوم أطلقت عليه الصحافة "الرباعي الخارق".

وقال مبابي مع "كانال بلس" بعد الانتصار على موناكو: "نتحدث أكثر من اللازم عن الرباعي الهجومي، أشعر وكأن الفريق يلعب كرة خماسية وليس مكوناً من 11 لاعب".

وأضاف: "نريد مساعدة الفريق لتحقيق البطولات، نشعر وكأن الحديث يدور عن شخص آخر، نريد الاستمرارية طوال الموسم وليس لبعض المباريات".

وختم: "نريد أن نساهم أيضاً دفاعياً عندما يكون الفريق بحاجة لنا، وليس فقط المساهمة هجومياً".

توخيل: فرطنا في فوز تاريخي أمام موناكو

وانتصر بي إس جي بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد على مضيفه موناكو، وسجل مبابي ثنائية منها، وذلك بعد أن سبق وتعادلا بثلاثة أهداف لكل جانب مطلع هذا الأسبوع.

ويحتل أمراء العاصمة صدارة ترتيب الدوري بفارق ثمان نقاط عن أقرب الملاحقين أوليمبيك مارسيليا بعد مرور 20 جولة.