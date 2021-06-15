مبابي: طريق الكرة الذهبية يمر عبر "اليورو".. وأزمة جيرو انتهت

كيليان مبابي يؤكد أنه طوى صفحة الخلاف مع أوليفييه جيرو.

أكد كيليان مبابي نجم هجوم منتخب فرنسا أنه طوى صفحة الأزمة التي نشبت مع زميله في "الديوك" أوليفييه جيرو خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشعلت المشاحنات التي حدثت بين مبابي وجيرو الأجواء في منتخب فرنسا خلال الأيام الماضية، لكن مهاجم باريس سان جيرمان أكد أن هذه الصفحة قد طويت، وقال في تصريحات مع قناة "تي في 1" الفرنسية: "بالطبع لقد نسينا الأمر، في الحياة لا يجب أن تشعر بالأسف على نفسك، لدينا هدف مشترك، وسنحتاج إلى جهود جيرو".

ويواجه منتخب فرنسا تحديًا جديدًا في مستهل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بمواجهة منتخب ألمانيا في واحدة من قمم مباريات المجموعة السادسة "مجموعة الموت"، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي البرتغال والمجر.

ماذا حدث بين مبابي وجيرو؟

خرج جيرو بعد مباراة فرنسا وبلغاريا الودية والتي سجل فيها هدفين مؤكدًا أنه لا يشعر أن زملاءه في "الديوك" يبحثون عنه بما يكفي عندما يستحوذون على الكرة، ولا يمررون له بصورة منتظمة.

وكان من الواضح أن تصريحات جيرو موجهة ضد مبابي، إذ لم يقدم الأخير سوى تمريرة واحدة فقط إلى مهاجم تشيلسي خلال وقت لعبهما معًا.

وبعدها خرج مبابي مؤكدًا أن تصريحات جيرو أثرت فيه بعض الشيء، وجعلته حزينًا، لكن الأمور تم السيطرة عليها بعد حديث بينهما، وأن مثل هذه المواقف لا يمكن أن تؤثر على تركيزهم في بطولة أمم أوروبا.

ماذا قال مبابي عن صراع الكرة الذهبية؟

ويبحث مبابي عن أول ألقابه الفردية الكبرى، حيث يضع نصب عينيه التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" بعدما حل رابعًا في عام 2018، وسادسًا في 2019.

ويمتلك مهاجم منتخب فرنسا هالة أكبر حاليًا، ويبدو مرشحًا واثقًا أكثر في نفسه، وقال في تصريحات نقلتها قناة "أر تي إل" الألمانية: "التتويج بالكرة الذهبية يمر بالتأكيد عبر بطولة أمم أوروبا، لا يوجد خيار آخر، لكن الوقت مبكر".

وأضاف: "قلت دائمًا إنني لا أحاول التفكير في الأمر، لا يمكن التفكير في لقب فردي ثم أخرج خالي الوفاض جماعيًا، إذا جعلك الفريق تتألق يمكنك تحقيق هذا النوع من الألقاب، كل المباريات التي صنعت فيها التاريخ، كنت ألعب بصورة جماعية، والفريق ساعدني".

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