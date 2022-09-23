مبابي: اعتدت على النقد وفرنسا تمنحني حرية أكبر من باريس

انتقاد غير مباشر لمدربه كريستوف جالتييه في باريس؟

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن شعوره بالكثير من الحرية خلال تواجده مع منتخب فرنسا أكثر من التي يتمتع بها في باريس.

مبابي شارك أمس، الخميس، في مواجهة فرنسا مع منتخب النمسا في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي حسمها فريقه بهدفين نظيفين.

وبعد تسجيله هذفه الثامن والعشرين بقميص الديوك، أصبح مبابي من أفضل 10 هدافين لمنتخب فرنسا، ليتحدث في حوار خاص مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ماذا قال مبابي عن إنجازه؟

مهاجم باريس قال في تصريحاته:"نعم رأيت دخولي للقائمة، ولكن أهم شيء هو أن أوليفيه جيرو الأقرب لتييري هنري صاحب الصدارة، لذلك لا يزال لدي طريق طويل لأقطعه".

وأضاف:"عندما تكون بفريق مثل فرنسا فإن عدم الفوز في مسيرة كاملة يمثل مشكلة صغيرة لك، لكننا لم نشك أبدًا في وقتنا على الرغم من الكثير من التغييرات الفترة الأخيرة".

وعن التفاهم بين المهاجمين في فرنسا:"هناك حالة من الانسجام مع جيرو وكذلك أنطوان جريزمان الذي تواجد بمكان أعلى من الملعب، تمكنا من البحث عن بعضنا البعض دون الانعزال عن بقية الفريق، هناك كريم بنزيما سيعود أيضًا وسنرى كيف ستسير الأمور".

شعور مختلف بالحرية

وقال مبابي عن الفارق بين اللعب مع فرنسا وباريس:"ألعب بشكل مختلف هنا، طُلب مني أشياء مختلفة هنا مقارنة بما يحدث بفريقي، مع فرنسا أتمتع بحرية أكبر".

واستكمل:"المدرب يعرف أن هناك رقم 9 مثل جيرو الذي يقوم بتشتيت المدافعين في الوقت الذي يمكنني فيه التجول والبحث عن المساحات، في باريس الأمر مختلف لأنني ألعب في عمق الملعب".

وعن انتهاء أزمة حقوق الصور مع الاتحاد الفرنسي:"نعم أنا سعيد بذلك بعد فترة من الإحباط، لا أمانع أن أضع نفسي في دائرة الضوء، حتى لو تسبب ذلك في تعرضي للنقد".

وأوضح:"انتقادي لن يغير الطريقة التي ألعب أو أعيش بيها، اعتدت التواجد في هذه الدائرة، الفريق بأكمله قام بدعمي وأعتقد أن الجميع سعداء".