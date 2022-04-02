مبابي أخيراً في مدريد ولكن بقميص خيتافي!

تستمر التكهنات حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ووجهته المقبلة في حالة الرحيل عن باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يعتبر الوجهة المفضلة للتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعد فشل كل محاولات باريس لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ويعيش جماهير النادي الإسباني حالة من الترقب لوصول مبابي لإنهاء هذا الجدل تمامًا، خاصة بعد الأنباء حول دخول برشلونة في سباق ضمه.

وقام برنامج "إل شيرينجيتو" بنشرة تغريدة ساخرة، يقول فيها إن صاحب الـ23 سنة يتواجد حاليًا في مدريد من أجل حسم مستقبله.

وكانت الصورة لأحد المشجعين لفريق خيتافي الواقع بمدينة مدريد، حيث ارتدى القميص رقم 10 الخاص بفريقه وعليه اسم مبابي.

🚨 #ÚLTIMAHORA



🐢 MBAPPÉ está en MADRID.



😂 Su FICHAJE por el GETAFE, INMINENTE. pic.twitter.com/WOqVCMabUC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2022

وجاء ذلك خلال مواجهة خيتافي مع ريال مايوركا، اليوم، السبت، في إطار الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج الشهير:"مبابي في مدريد، توقيعه لخيتافي أصبح وشيكًا".

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 26 هدفًا وقام بصناعة 17 في 37 مباراة خاضها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.

اقرأ أيضًا ..