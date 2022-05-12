مبابي اجتمع مع مبعوثي ريال مدريد في إسبانيا و"الملكي" يطبع قمصان تقديمه

يبدو أن زيارة كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع زميله المغربي أشرف حكيمي إلى العاصمة الإسبانية مدريد لم تكن بريئة كما كان يحاول البعض تصويرها.

مبابي تواجد في مدريد يوم الإثنين الماضي مع أشرف حكيمي، في أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة الإسبانية، ولا يبعد كثيرًا عن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

تلك الزيارة أثارت التكهنات بشأن اتفاق وشيك بين ريال مدريد ومبابي على انتقاله إلى النادي الملكي بنهاية الموسم، عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ماذا حدث؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن حكيمي دخل بالفعل إلى المطعم مع مبابي، لكنه خرج من باب آخر، وبقي الفرنسي للاجتماع مع مبعوثين من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن شهود عيان شاهدوا مبابي بالفعل وهو يتناول الطعام مع عدد من ممثلي ريال مدريد.

في وقت لاحق من اليوم، تم نشر صور لمبابي مع عدد من زملائه في باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

ومع ذلك، لم يتم نشر أي صور تجمع مبابي وحكيمي من داخل المطعم، حيث كان يجب أن يتواجدا سويًا.

ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي!

من ناحية أخرى، كشف المصدر نفسه أنه ريال مدريد يستعد بالفعل للتوقيع الرسمي مع مبابي.

آخر استعدادات النادي الملكي كانت بدء تنشيط طباعة القمصان التي تحمل اسم المهاجم الفرنسي.

توقعات ريال مدريد حاليًا، هي أن يبيع قميص مبابي قرابة 20 ألف قميص في يوم توقيعه رسميًا مع النادي.

في غضون ذلك، يظل ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مقتنعًا باستمرار مبابي في باريس، حسبما أكد بنفسه في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية الذي أقيم في مدريد.

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