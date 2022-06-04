موقع جول يأخذك في جولة حول الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022...

بدأ العد التنازلي لانطلاق مباريات كأس العالم قطر 2022، في النسخة الاستثنائية التي ستخطف الأنظار ويتوقع لها الجميع تنظيمًا مميزًا.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان المونديال كما هو متعارف عليه، في نسخته الـ 22 والتي ستقام لأول مرة في التاريخ في الشتاء.

وأبهرت قطر العالم أجمع بتصميمات مميزة للملاعب التي ستستضيف البطولة، وبالإمكانيات المتوفرة من أجل راحة الجمهور الذي سيحضر المباريات.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على ملاعب كأس العالم 2022 قطر.

ما هي ملاعب كأس العالم 2022 قطر؟

هناك ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022، أنشأت بعضها دولة قطر خصيصًا لهذا الحدث المميز، كما قامت بتعديل وتحديث بعض الملاعب الأخرى.

البداية من استاد خليفة الدولي والذي يقع في مدينة الريان، وسيتضيف 8 مباريات في البطولة، منها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبالانتقال إلى الوكرة سنجد استاد الجنوب، الذي تم افتتاحه في 16 مايو 2019 تزامناً مع استضافته نهائي النسخة الـ 47 من نهائي كأس الأمير.

ونعود إلى الريان من جديد، ولكن هذه المرة مع استاد المدينة التعليمية، الذي سيستضيف 8 مباريات في البطولة بداية من مرحلة المجموعات وصولاً للدور ربع النهائي، وسيتحول الصرح الرياضي بعد إسدال الستار على المونديال إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي المدينة التعليمية.

ونستمر أيضًا في الريان، مع استاد أحمد بن علي الذي يستقبل سبع مباريات في البطولة، حتى دور الـ 16.

جدول مباريات كأس العالم 2022 القنوات الناقلة والمجموعات

وننتقل إلى العاصمة الدوحة، مع ملعب الثمامة الذي تم الإعلان عن جاهزيته لاستقبال المباريات في أكتوبر 2021، وسيشهد ثماني مباريات في المونديال.

وننطلق إلى مدينة الخور التي تبعد نحو 45 كيلو مترًا من شمال العاصمة، حيث يقع استاد البيت الذي سيشهد أولى مباريات قطر في البطولة أمام الإكوادور.

ونعود إلى العاصمة الدوحة، حيث يقع التحفة الفنية استاد 974، والذي يعود تسميته بهذا الاسم إلى عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في بنائه، وإشارة إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

وفي مدينة لوسيل يوجد ملعب لوسيل الذي ستتجه إليه الأنظار يوم 18 ديسمبر 2022 عندما يستضيف نهائي المسابقة.

كم سعة ملاعب كأس العالم قطر 2022؟

استاد لوسيل هو صاحب السعة الأكبر في ملاعب كأس العالم قطر 2022، بسعة جماهيرية تصل إلى 80 ألف متفرج، ويأتي بعده استاد البيت بسعة تصل إلى 60 ألف متفرج.

بينما تتساوي باقي الملاعب في السعة الجماهيرية، إذ يتسع كل ملعب إلى حضور 40 ألف متفرجًا في المباراة الواحدة.