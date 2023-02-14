ما هي قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل لعام 2022 من فيفبرو؟ وما موقف محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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FIFA FIFPRO World XI The BestGetty
محمد صلاحكريستيانو رونالدوليونيل ميسيكيليان مبابيكريم بنزيمانيمارروبرت ليفاندوفسكيإيرلينج هالاندأشرف حكيميأليسونتيبو كورتواإيميليانو مارتينيزفيرجيل فان دايكبيدريGavi

تعرف على قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل لعام 2022 من فيفبرو؟ وما موقف محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟

أعلنت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين " FIFPRO" قائمتها المكونة من 26 لاعبًا والتي سيتم من بينها اختيار التشكيل المثالي للعام 2022 في عالم كرة القدم.

وتمنح هذه الخيارات عن الفترة بين أغسطس 2021 وحتى يوليو 2022، ولذلك فهناك العديد من النجوم المتألقين الذين وجدوا مكانهم في هذه القائمة، بينما كان غياب بعض النجوم مفاجئًا.

أتى ترشيح البرتغالي كريستيانو رونالدو على سبيل المثال مفاجئًا للعديدين نظرًا لأن البرتغالي لم يقدم أفضل مواسمه حتى في ذروة تألقه مع يونايتد.

بينما كان غياب المصري محمد صلاح مفاجئًا أيضًا وهو الذي يقدم مستوى ثابتًا طيلة السنوات الماضية رفقة الريدز.

الحضور العربي الوحيد في القائمة تمثل في المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان وأسود الأطلس والذي ضمن مكانه في القائمة بعد أداء مميز معتاد للمغربي في أوروبا وبالتحديد مع فريقه باريس سان جيرمان، وكذلك أدائه الرائع مع منتخب المغرب حتى لو لم تكن فترة كأس العالم محتسبة في ذلك التوقيت.

متى موعد إعلان اختيارات التشكيل المثالي لعام 2022؟

في السطور التالية نستعرض لكم اللاعبين الـ 26 الذين تم اختيارهم ضمن قائمة التشكيل المثالي والتي سيتم الإعلان عنها في حفل جوائز الأفضل من "فيفا" يوم الإثنين 27 فبراير 2023.

قائمة التشكيل المثالي للأفضل في 2022؟

حراسة المرمى

اللاعبالجنسيةالنادي
أليسون بيكربرازيليليفربول
تيبو كورتوابلجيكيريال مدريد
إيميليانو مارتينيزأرجنتينيأستون فيلا

خط الدفاع

اللاعبالجنسيةالنادي
جواو كانسيلو

برتغالي

مانشستر سيتي - بايرن ميونخ
ألفونسو ديفيزكنديبايرن ميونخ
فيرجيل فان دايكهولنديليفربول
يوشكو جفارديولكرواتيلايبزيج
أشرف حكيميمغربيباريس سان جيرمان
ثيو هيرنانديزفرنسيميلان
أنطونيو روديجيرألمانيريال مدريد
تياجو سيلفابرازيليتشيلسي

خط الوسط

اللاعبالجنسيةالنادي
جود بيلينجهامإنجليزيبوروسيا دورتموند
كارلوس كاسيميروبرازيليريال مدريد - مانشستر يونايتد
كيفن دي بروينهبلجيكيمانشستر سيتي
إنزو فيرنانديزأرجنتينيريفر بليت - بنفيكا - تشيلسي
جافيإسبانيبرشلونة
لوكا مودريتشكرواتيريال مدريد
بيدريإسبانيبرشلونة
فيديريكو فالفيرديأوروجويانيريال مدريد

خط الهجوم

اللاعبالجنسيةالنادي
كريم بنزيمافرنسيريال مدريد
ليونيل ميسيأرجنتينيباريس سان جيرمان
إرلينج هالاندنرويجيمانشستر سيتي
روبرت ليفاندوفسكيبولنديبايرن ميونخ - برشلونة
كيليان مبابيفرنسيباريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدوبرتغاليمانشستر يونايتد - النصر
نيماربرازيليباريس سان جيرمان

ما هي قائمة التشكيل المثالي لكرة القدم للسيدات 2022؟

في نفس اليوم يتم اختيار التشكيل المثالي لأفضل اللاعبات في 2022، والذين نستعرضهم في السطور التالية:-

حراسة المرمى

اللاعبةالجنسيةالنادي
ماري إياربسإنجليزيةمانشستر يونايتد
كريستياني إندلرتشيليةأولمبيك ليون
ساندرا بانوسإسبانيةبرشلونة

خط الدفاع

اللاعبةالجنسيةالنادي
لوسي برونزإنجليزيةمانشستر سيتي - برشلونة
إيلي كاربينترأستراليةأولمبيك ليون
آشلي لورانسكنديةباريس سان جيرمان
مابي ليونإسبانية برشلونة
إيرين باريديسإسبانيةبرشلونة
ويندي ريناردفرنسيةأولمبيك ليون
ليا ويليامسونإنجليزيةآرسنال

خط الوسط

اللاعبةالجنسيةالنادي
أيتانا بونماتيإسبانيةبرشلونة
كارولين جراهام هانسيننرويجيةبرشلونة
أماندين هنريفرنسيةأولمبيك ليون
لينا أوبيردورفألمانيةفولفسبورج
كالي أوهاراأمريكيةواشنطن سبيريت - نيويورك جوثام
أليكسيا بوتياسإسبانيةبرشلونة
كييرا والشإنجليزيةمانشستر سيتي - برشلونة

خط الهجوم

اللاعبةالجنسيةالنادي
آدا هيجيربيرجنرويجيةأولمبيك ليون
سام كيرأستراليةتشيلسي
بيث ميدإنجليزيةآرسنال
فيفيان مييديماهولنديةآرسنال
أليكس مورجانأمريكيةأورلاندو برايد - سان دييجو وايف
إيلين وايتإنجليزيةمانشستر سيتي

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