وضع الأهلي نفسه في أزمة كبيرة بعد الخسارة من صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وجعل التأهل للدور القادم أصعب.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ولكن يتساوى في النقاط مع الهلال والمريخ (4 لكل منهم) ومتبقي جولتين فقط على النهاية.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي فرص تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

قبل الخوض في حسابات تأهل الأهلي عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، علينا أولاً التعرف على جدول ترتيب المجموعة، وكيف يتم تحديد المتأهلين والمباريات المتبقية للفريق في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 صن داونز 4 3 1 0 3 0 +3 10 2 الأهلي 4 1 1 2 3 4 -1 4 3 الهلال 4 1 1 2 2 3 -1 4 4 المريخ 4 1 1 1 4 4 0 4

الأهلي استهل مشوار دور المجموعات بتعادل سلبي مع الهلال في السودان ثم خسر من صن داونز على أرضه بهدف نظيف قبل الفوز على المريخ بنتيجة 3-2 وخسر في الجولة الرابعة مجددًا من صن داونز.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه. القرعة.



ما هي مباريات الأهلي المتبقية في دوري أبطال أفريقيا 2022؟

المباراة الموعد الملعب المريخ - الأهلي الجمعة 18 مارس 2022 ستاد القاهرة الأهلي - الهلال الجمعة 1 أبريل 2022 ستاد القاهرة

*تواريخ المباريات أولية، حيث لم تتحدد رسميًا بعد

لدى الأهلي مواجهتين أمام المريخ والهلال ومن المقرر أن يخوض المباراتين في مصر.

ما هي فرص تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

لا يزال الأهلي لديه فرصة كبيرة للتأهل عن المركز الثاني إذ يحتاج للفوز على الهلال والمريخ في المباراتين المقبلتين دون النظر لباقي النتائج.

أي تعثر للأهلي سواء بالتعادل أو الخسارة يفتح الباب للمريخ أو الهلال لخطف بطاقة التأهل، خاصة وأنّ صن دوانز حجز بالفعل مقعده في الدور القادم.