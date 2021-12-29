ما هي طريقة شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفيصلي في مدينة الملك سلمان الرياضية وذلك في الجولة 15 من الدوري السعودي 2021-2022.

لم يفز الهلال في الدوري منذ حصوله على دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز، حيث خاص 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما كانتا ضد أبها والفيحاء، وخسر ديربي الرياض من النصر وخسر المباراة الأخيرة من الفتح.

يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما الفيصلي فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هي طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

من المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة الهلال والفيصلي قريبًا عبر منصة مكاني .

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والفيصلي إلى 10 فئات مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 40 ريالًا ، والأغلى تصل إلى 120 ريالًا.

الفئة السعر م 1 أفراد الهلال 120 ريال م 4 أفراد الهلال 120 ريال ح 1 أفراد الهلال 100 ريال ح 2 أفراد الهلال 120 ريال ح 3 أفراد الهلال 120 ريال ح 4 أفراد الهلال 100 ريال شمال شرق أفراد الهلال 50 ريال ج أفراد الهلال 40 ريال عائلات الهلال 40 ريال الأسرة NW عائلات الهلال 50 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والفيصلي؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في الجولة 15 من الدوري السعودي هو الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، 5:05 بتوقيت مصر.