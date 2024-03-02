ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مباراتان هامتان تنتظران كلًا من العلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

تأتي المباراة الأولى في أعقاب الفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد بالذات في الدوري السعودي بنتيجة 3-1 في معترك قوي، وبالتحديد ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

بينما ستقام المباراة الثانية بعدها بأسبوع وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة يوم الثاني عشر من مارس 2024 وسيوافق يوم الثلاثاء أيضًا.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

متى موعد مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تقام مباراة الذهاب بالتحديد يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر على ملعب المملكة أرينا.

بينما ستقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة يوم الثاني عشر من مارس 2024 وسيوافق يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 5 مارس 2024

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports AFC 1

SSC Sports HD 1 المملكة أرينا الاتحاد - الهلال الثلاثاء 12 مارس 2024 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports AFC 1

SSC Sports HD 1 الجوهرة المشعة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

لم يطرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الاتحاد لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 بعد، لكن ينتظر أن يتم الإطلاق اليوم السبت عبر تطبيق "بلو" الخاص بتذاكر مباريات الزعيم.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي للنادي..

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024-2024 من 50 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت حسب فئة التذاكرة على النحو التالي:-