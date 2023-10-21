ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا تجمع بين الهلال السعودي ومومباي سيتي الهندي.
الهلال يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين حقق فيهما فوزًا وتعادلًا.
بينما يتذيل مومباي سيتي الهندي المجموعة بلا نقاط إثر لعبه مباراتين هزم في كليهما.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تم طرح تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق بلو ستور.
المباراة التالية
اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي..
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.
ما هو موعد مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - مومباي سيتي
|الإثنين 23 أكتوبر 2023
21:00 السعودية ومصر
|beIN Sports AFC HD
SSC HD
شاهد
|الأمير فيصل بن فهد
ما هي شروط الحصول على تذاكر الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
- يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.
- التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.
- بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
- في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:
- يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
- يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام (لمشاهدة اللائحة اضغط هنا)
- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.
للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.