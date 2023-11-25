ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty Images
دوري أبطال آسياالنصر v برسبوليسالنصربرسبوليس

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

يتمتع النصر بقوة هائلة هذا الموسم، وما أظهره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوحي بما ينبغي معرفته عن قوة رفاق كريستيانو رونالدو.

النصر حتى الآن حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالفوز في 4 مباريات وإحراز 12 نقطة، مردود رائع من رجال المدرب لويس كاسترو.

يواجهون في خضم هذا التألق وصيف المجموعة ذاتها فريق برسبوليس الإيراني، الطامح لتضييق الفجوة بدوره مع العملاق النصراوي.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

المباراة التالية

طرح النصر تذاكر مباراته ضد برسبوليس الإيراني عبر موقع VICTORYARENa.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني من 40 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

الفئةالسعر
الفئة 1 - منتصف الواجهة135 ريالًا سعوديًا
الفئة 2 - اطراف الواجهة
90 ريالًا سعوديًا
الفئة 3 - زاوية الواجهة65 ريالًا سعوديًا
الفئة 4 - خلف المرمى العلوي
45 ريالًا سعوديًا
الفئة 5 - خلف المرمى السفلي40 ريالًا سعوديًا
سبورتس لاونج
600 ريال سعودي

جاليري لاونج

750 ريالًا سعوديًا
جاليري لاونج بلس860 ريالًا سعوديًا
بلاتينيوم لاونج1200 ريال سعودي
الأول برايم1450 ريالًا سعوديًا
تراس10000 ريال سعودي
لاونج العضوية300 ريال سعودي
سبورتس تراس
4000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

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